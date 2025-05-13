В Москву этапировали еще одного фигуранта дела экс-губернатора Курской области

Ранее в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов, а также обвиняемые в растрате (ст. 160 УК РФ) гендиректор ООО «КТК сервис» Андрей Воловиков и частично признавший вину экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев. Все четверо обжаловали арест в апелляционной инстанции, которая пока не назначила дату рассмотрения их жалоб. Кроме того, по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) были также арестованы в Курске вместе с Грабиным его бывшая коллега Снежана Мартьянова, а также их экс-начальник Владимир Лукин, получившие бюджетные средства и не выполнившие строительные работы.