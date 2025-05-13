Во Владивостоке не могли разобраться с коммунальной аварией более 10 часов

В публикации отмечается, что потоки горячей воды смели высаженные жителями деревья и полились в подвалы домов. Местные жители утверждают, что аварийные службы долго игнорировали их звонки, а председателю ТСЖ пришлось угрожать заявлением в правоохранительные органы. После этого воду отключили, отмечает издание.