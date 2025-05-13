В Военно-морском флоте появятся полки с беспилотниками

Формируемые полки с высокой вероятностью станут основой морской компоненты войск беспилотных систем, которые создаются сейчас в Вооруженных силах России. По оценке военного эксперта Дмитрия Болтенкова, количество таких подразделений может составить не менее пяти: три из них войдут в состав флотов на европейской части страны, два предназначены для Тихоокеанского флота. Также не исключается создание подобных частей для Каспийской и Днепровской флотилий, учитывая особую протяженность и специфику регионов базирования.