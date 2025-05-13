В Военно-морском флоте появятся полки с беспилотниками

В ВМФ РФ создают морские полки беспилотных систем.
В составе Военно-морского флота (ВМФ) России будут созданы специальные морские полки беспилотных систем, которые войдут в структуру всех флотов страны. Новые подразделения объединят роботизированные комплексы, способные действовать в разных средах — воздушные беспилотные летательные аппараты, наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты.
По словам бывшего заместителя командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирала запаса Игоря Королева, задачи новых частей будут связаны с обеспечением разведки, нанесением ударов, охраной кораблей и уничтожением вражеских беспилотников и морских мин. «Сформировать такие подразделения правильно может только Главное командование ВМФ. Оперативные задачи, которые будут решать новые части, — это их зона ответственности. Подразделения, где роботизированная техника станет основным видом оружия, будут действовать на порядок эффективнее, чем оснащенные традиционной техникой», — отметил Королев в беседе с «Известиями».
Новую технику необходимо внедрять на регулярной основе, всесторонне ее изучать и активно применять на практике. Именно этим специалисты новых подразделений, по мнению Королева и займутся.
Формируемые полки с высокой вероятностью станут основой морской компоненты войск беспилотных систем, которые создаются сейчас в Вооруженных силах России. По оценке военного эксперта Дмитрия Болтенкова, количество таких подразделений может составить не менее пяти: три из них войдут в состав флотов на европейской части страны, два предназначены для Тихоокеанского флота. Также не исключается создание подобных частей для Каспийской и Днепровской флотилий, учитывая особую протяженность и специфику регионов базирования.
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Ранее стало известно, что Россия намерена сформировать современный и высокоэффективный Военно-морской флот, в состав которого войдут новейшие технологические разработки, в том числе перспективные решения, находящиеся на этапе проектирования. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Алексей Дюмин.
В течение последних пяти лет для Военно-морского флота России было введено в строй 49 новых кораблей, передает RT. Как отмечал глава РФ Владимир Путин, Россия уделяет приоритетное внимание развитию ВМФ страны.