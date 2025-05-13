Режим ЧС объявили в Бурятии из-за лесных пожаров

13 мая СМИ сообщили о сильном лесном пожаре, произошедшем в Амурской области. На текущий момент огонь дошел до трассы из Благовещенска в Свободный. По словам местных жителей, возгорание охватило тысячи деревьев, больше всего лес пострадал в районе села Москвитино, где водители «вынуждены ехать сквозь пламя».