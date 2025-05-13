Режим ЧС объявили в Бурятии из-за лесных пожаров

В связи с лесными пожарами в Республике Бурятия объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства региона.
— Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории лесов республики с 13 мая введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт, — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 174 лесных пожара. Свыше 90 процентов всех возгораний возникли по причине неосторожного обращения с огнем.
В организации призвали граждан соблюдать появившиеся ограничения и в случае обнаружения задымленности или огня в лесах Бурятии незамедлительно сообщать об этом на горячую линию лесной охраны, передает Telegram-канал лесного хозяйства.
13 мая СМИ сообщили о сильном лесном пожаре, произошедшем в Амурской области. На текущий момент огонь дошел до трассы из Благовещенска в Свободный. По словам местных жителей, возгорание охватило тысячи деревьев, больше всего лес пострадал в районе села Москвитино, где водители «вынуждены ехать сквозь пламя».