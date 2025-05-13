Истек срок давности по делу об убийстве против экс-ректора КФУ Гафурова

Срок давности по уголовному делу об убийстве елабужского предпринимателя Айдара Исрафилова, в котором обвиняется бывший ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, официально истёк.
Об этом сообщили источники ТАСС в правоохранительных структурах.
Несмотря на завершение установленного законом срока привлечения к ответственности, вопрос об освобождении Гафурова от уголовного преследования будет решаться судом, учитывая тяжесть обвинений. Как пояснил собеседник агентства, в случае признания вины Гафурову не может быть назначено пожизненное заключение, однако судья имеет право назначить иное наказание, поскольку статья УК РФ, по которой он проходит, предполагает суровые меры.
По версии следствия, Гафуров, в 1999 году возглавлявший администрацию Елабуги, выступил заказчиком убийства Исрафилова, который занимал депутатскую должность и открыто критиковал его действия. Преступление было совершено в Москве, у спорткомплекса ЦСКА. В 2023 году Савеловский суд Москвы уже вынес приговор одному из фигурантов дела — Адыгану Саляхову, также известному как Алик Большой, приговорив его к 25 годам лишения свободы. В ходе следствия он дал признательные показания, указав на участие Гафурова в преступной группировке «29-й комплекс» и его причастность к организации убийства.
Слушания по делу бывшего ректора продолжаются в том же суде. Сам Гафуров свою вину отрицает. Он руководил Казанским федеральным университетом с 2010 года до момента ареста в 2021 году.
Ранее Следственный комитет Приморского края сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту убийства, совершённого во Владивостоке почти три десятилетия назад.