Истек срок давности по делу об убийстве против экс-ректора КФУ Гафурова

По версии следствия, Гафуров, в 1999 году возглавлявший администрацию Елабуги, выступил заказчиком убийства Исрафилова, который занимал депутатскую должность и открыто критиковал его действия. Преступление было совершено в Москве, у спорткомплекса ЦСКА. В 2023 году Савеловский суд Москвы уже вынес приговор одному из фигурантов дела — Адыгану Саляхову, также известному как Алик Большой, приговорив его к 25 годам лишения свободы. В ходе следствия он дал признательные показания, указав на участие Гафурова в преступной группировке «29-й комплекс» и его причастность к организации убийства.