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Трагедия под Ангарском: СК задержал организаторов нелегальных гонок, где погибла 17-летняя девушка

Следственный комитет Иркутской области задержал двух женщин — организаторов нелегальной ночной автогонки на трассе «Ангарск — Тальяны» и водителя, ставшего виновником смертельного ДТП, произошедшего почти сразу после старта, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Следственный комитет РФ

Напомним, трагедия, унесшая жизнь 17-летней девушки, произошла в ночь на 11 мая — участник заезда на скорости врезался в толпу зрителей.

Как стало известно изданию «КП-Иркутск», погибшая 17-летняя девушка была старшей дочерью в многодетной семье, воспитывающей трех детей.

По словам мэра Ангарского округа Сергея Петрова, два других пострадавших зрителя находятся в больнице:

«У парня переломы обеих ног, у девушки тяжелая травма бедра. Их состояние медики оценивают как стабильное».

Как рассказали в Следственном комитете Иркутской области, организаторы мероприятия и водитель находятся под стражей. Мера пресечения им будет определена сегодня, 13 мая.

Следователи разыскивают других участников несанкционированного форсажа и свидетелей, способных пролить свет на обстоятельства ЧП.

«Любая информация критически важна», — подчеркнули в ведомстве, попросив всех, кто был на ставшем роковым мероприятии, контакты для связи:

написать сообщение в Telegram-канал @starpom_smi_38 или позвонить следователю, ведущему дело, по телефону: 8 (983) 410−54−38.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть по неосторожности. Руководителю регионального следственного управления Александру Ситникову поручено представить подробный доклад о ходе расследования главе ведомства Александру Бастрыкину.

Следствие призывает граждан не оставаться в стороне:

«Каждое свидетельство, фото или видео помогут восстановить картину произошедшего и привлечь виновных к ответственности».