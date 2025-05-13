Трагедия под Ангарском: СК задержал организаторов нелегальных гонок, где погибла 17-летняя девушка

Напомним, трагедия, унесшая жизнь 17-летней девушки, произошла в ночь на 11 мая — участник заезда на скорости врезался в толпу зрителей.
Как стало известно изданию «КП-Иркутск», погибшая 17-летняя девушка была старшей дочерью в многодетной семье, воспитывающей трех детей.
По словам мэра Ангарского округа Сергея Петрова, два других пострадавших зрителя находятся в больнице:
«У парня переломы обеих ног, у девушки тяжелая травма бедра. Их состояние медики оценивают как стабильное».
Как рассказали в Следственном комитете Иркутской области, организаторы мероприятия и водитель находятся под стражей. Мера пресечения им будет определена сегодня, 13 мая.
Следователи разыскивают других участников несанкционированного форсажа и свидетелей, способных пролить свет на обстоятельства ЧП.
«Любая информация критически важна», — подчеркнули в ведомстве, попросив всех, кто был на ставшем роковым мероприятии, контакты для связи:
написать сообщение в Telegram-канал @starpom_smi_38 или позвонить следователю, ведущему дело, по телефону:
СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть по неосторожности. Руководителю регионального следственного управления Александру Ситникову поручено представить подробный доклад о ходе расследования главе ведомства Александру Бастрыкину.
Следствие призывает граждан не оставаться в стороне:
«Каждое свидетельство, фото или видео помогут восстановить картину произошедшего и привлечь виновных к ответственности».