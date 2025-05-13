Браконьерские сети с 241 хариусом обнаружили в Байкале

Транспортные полицейские обнаружили и подняли из озера 44 браконьерских сети разной длины на Байкале. В 30 из них оказалась 241 рыба, предположительно, хариус. В настоящее время сотрудники полиции ищут правонарушителей и устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА IrkutskMedia.
Инспектор метеостанции «Солнечная» сообщил в дежурную часть Байкало-Ангарского линейного отделения полиции на водном транспорте, что неизвестные на моторной лодке ставят сети вдоль берега Байкала. С 25 апреля в Байкальском рыбохозяйственном бассейне действует нерестовый запрет на вылов щуки, хариуса, линя, тайменя и сига.
Были созданы две рейдовые группы из полицейских и работников «Заповедного Прибайкалья». Они отправились на место происшествия, где обнаружили сети, оставленные браконьерами. В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренные УК РФ, пишет «МВД Медиа».
Напомним, что ранее у побережья Байкало-Ленского государственного заповедника госинспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и сотрудники Байкало-Ангарского линейного отдела полиции изъяли более 40 рыболовных сетей различной длины с погибшей рыбой. Работы по подъёму сетей продолжались в течении трех дней на участке побережья Байкала между метеостанцией «Солнечная» и бухтой Солонцовая.