Браконьерские сети с 241 хариусом обнаружили в Байкале

Транспортные полицейские обнаружили и подняли из озера 44 браконьерских сети разной длины на Байкале. В 30 из них оказалась 241 рыба, предположительно, хариус. В настоящее время сотрудники полиции ищут правонарушителей и устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА IrkutskMedia.