В Чите двоих мужчин осудили за попытку вступить в террористическую группу

Напомним, в середине февраля суд в Костроме приговорил 35-летнего жителя города за попытку вступить в запрещённую в России террористическую организацию. Суд квалифицировал действия фигуранта как сотрудничество с иностранным государством. Мужчину осудили на четыре года лишения свободы.