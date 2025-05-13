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В Чите двоих мужчин осудили за попытку вступить в террористическую группу

Фигурантов уголовного дела приговорили соответственно к 9 и 12 годам заключения.

Двое жителей Забайкалья получили тюремные сроки за попытку вступить в международную террористическую организацию, сообщило управление ФСБ России по Забайкальскому краю.

Мужчин приговорили соответственно к 9 и 12 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Первые четыре года осужденные будут находиться в тюрьме.

Региональная прокуратура поддержала судебное решение. Приговор в отношении одного из мужчин уже вступил в законную силу.

По данным ФСБ, обвиняемые пытались выехать на территорию ближневосточных стран для вступления в состав международной террористической группировки. При этом им не удалось исполнить задуманное.

Напомним, в середине февраля суд в Костроме приговорил 35-летнего жителя города за попытку вступить в запрещённую в России террористическую организацию. Суд квалифицировал действия фигуранта как сотрудничество с иностранным государством. Мужчину осудили на четыре года лишения свободы.