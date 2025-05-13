В Чите двоих мужчин осудили за попытку вступить в террористическую группу

Двое жителей Забайкалья получили тюремные сроки за попытку вступить в международную террористическую организацию, сообщило управление ФСБ России по Забайкальскому краю.
Мужчин приговорили соответственно к 9 и 12 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Первые четыре года осужденные будут находиться в тюрьме.
Региональная прокуратура поддержала судебное решение. Приговор в отношении одного из мужчин уже вступил в законную силу.
По данным ФСБ, обвиняемые пытались выехать на территорию ближневосточных стран для вступления в состав международной террористической группировки. При этом им не удалось исполнить задуманное.
Напомним, в середине февраля суд в Костроме приговорил 35-летнего жителя города за попытку вступить в запрещённую в России террористическую организацию. Суд квалифицировал действия фигуранта как сотрудничество с иностранным государством. Мужчину осудили на четыре года лишения свободы.