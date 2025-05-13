Члена Измайловской ОПГ арестовали по обвинению в заказном убийстве

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заключил под стражу участника Измайловской организованной преступной группировки (ОПГ) Григория Чехонадских по обвинению в заказном убийстве. Об этом во вторник, 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
— Чехонадских Григорию Николаевичу предъявлено обвинение по п. «в», «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и похищение лица по предварительному сговору в составе организованной группы из корыстных побуждений или по найму). У следствия есть основания полагать, что преступление носило заказной характер, — говорится в материале.
Ранее столичный Басманный суд отправил Чехонадских под стражу до 9 декабря 2024 года, передает агентство.
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