Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь США провел переговоры с представителями стран ЕС по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главами МИД ключевых европейских государств возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает сайт Госдепартамента США.

Рубио созвонился с представителями ключевых стран европы.

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главами МИД ключевых европейских государств возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает сайт Госдепартамента США.

«Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел стран Европы», — написал Госдепартамент. Сообщается, что переговоры проходили с главами МИД Франции, Германии, Польши, Великобритании, Украины и представителем ЕС. Стороны обсуждали меры по прекращению огня и мирному урегулированию украинского конфликта.

10 мая лидеры европейских государств в ходе визита в Киев предложили России согласиться на 30-дневное перемирие без предварительных условий. На следующий день президент России Владимир Путин выступил с инициативой о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая.