Госсекретарь США провел переговоры с представителями стран ЕС по Украине

Рубио созвонился с представителями ключевых стран европы.
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главами МИД ключевых европейских государств возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает сайт Госдепартамента США.
«Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел стран Европы», — написал Госдепартамент. Сообщается, что переговоры проходили с главами МИД Франции, Германии, Польши, Великобритании, Украины и представителем ЕС. Стороны обсуждали меры по прекращению огня и мирному урегулированию украинского конфликта.
10 мая лидеры европейских государств в ходе визита в Киев предложили России согласиться на 30-дневное перемирие без предварительных условий. На следующий день президент России Владимир Путин выступил с инициативой о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая.