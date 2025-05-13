Bloomberg: в Европе ждут переговоров России и Украины в Стамбуле

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские руководители в Киеве пригрозили введением ограничительных мер против России в случае отказа от 30-дневного перемирия. Путин, в свою очередь, предложил возобновить переговоры без предварительных условий, однако Зеленский предъявил ультиматум о прекращении огня, передает «Ридус». Официальные источники в России подчеркивают, что для Москвы неприемлемы условия в виде ультиматумов.