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В Новосибирской области женщина зарезала собственного супруга

Она пыталась всё списать на самооборону.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области женщина зарезала собственного супруга. Трагедия произошла в Искитимском районе. Как следует из приговора, супруги поругались, и женщина схватилась за нож.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщину осудили на 8 лет колонии общего режима. Она пыталась обжаловать решение суда.

— На суде женщина утверждала, что потерпевший напал на нее, нанес ей множественные удары руками, схватил ее за запястья руками, после чего отпустил. Судом установлено, что со стороны потерпевшего никакого опасного посягательства, а также применения насилия, опасного для жизни подсудимой, либо реальной угрозы применения такого насилия не было, — уточняется на сайте Новосибирского областного суда.

Решение суда первой инстанции оставили без изменений.