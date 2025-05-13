В Новосибирской области женщина зарезала собственного супруга. Трагедия произошла в Искитимском районе. Как следует из приговора, супруги поругались, и женщина схватилась за нож.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщину осудили на 8 лет колонии общего режима. Она пыталась обжаловать решение суда.
— На суде женщина утверждала, что потерпевший напал на нее, нанес ей множественные удары руками, схватил ее за запястья руками, после чего отпустил. Судом установлено, что со стороны потерпевшего никакого опасного посягательства, а также применения насилия, опасного для жизни подсудимой, либо реальной угрозы применения такого насилия не было, — уточняется на сайте Новосибирского областного суда.
Решение суда первой инстанции оставили без изменений.