В Новосибирской области женщина зарезала собственного супруга

— На суде женщина утверждала, что потерпевший напал на нее, нанес ей множественные удары руками, схватил ее за запястья руками, после чего отпустил. Судом установлено, что со стороны потерпевшего никакого опасного посягательства, а также применения насилия, опасного для жизни подсудимой, либо реальной угрозы применения такого насилия не было, — уточняется на сайте Новосибирского областного суда.