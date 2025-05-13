Расчеты противовоздушной обороны «Запада» уничтожили 14 беспилотников самолетного типа.
Ракетные подразделения группировки «Запад» провели две успешные атаки с использованием РСЗО «Торнадо-С “по местам дислокации украинских бригад. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки “Запад” Иван Бигма.
«Ракетными войсками группировки войск нанесено два удара управляемыми реактивными снарядами РСЗО “Торнадо-С “по бригаде ВСУ”, — рассказал Бигма. Его слова приводит Минобороны РФ. Он добавил, что в результате ударов ликвидировано свыше 80 военнослужащих ВСУ и 10 единиц боевой техники.
Начальник пресс-центра также сообщил, что расчеты противовоздушной обороны группировки «Запад» сбили 14 вражеских беспилотников самолетного типа за отчетный период. Дополнительно были уничтожены 11 минометных расчетов и 38 пунктов управления дронами.
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 мая ВСУ атаковали Каменск Ростовской области и Рыльск Курской области. Предположительно, применялись ракетные системы РЗСО (HIMARS).