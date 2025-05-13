Более 80 боевиков ВСУ уничтожены двумя ударами группировки «Запад»

«Ракетными войсками группировки войск нанесено два удара управляемыми реактивными снарядами РСЗО “Торнадо-С “по бригаде ВСУ”, — рассказал Бигма. Его слова приводит Минобороны РФ. Он добавил, что в результате ударов ликвидировано свыше 80 военнослужащих ВСУ и 10 единиц боевой техники.