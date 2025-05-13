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Минобороны опубликовало кадры освобождения Котляровки в ДНР

Минобороны РФ представило материалы, на которых зафиксирован процесс освобождения поселка Котляровка в ДНР. На кадрах видно, как бойцы «Центра» эффективно провели операцию по установлению контроля над этим населенным пунктом.

Бойцы группировки «Центр» освободили Котляровку.

Минобороны РФ представило материалы, на которых зафиксирован процесс освобождения поселка Котляровка в ДНР. На кадрах видно, как бойцы «Центра» эффективно провели операцию по установлению контроля над этим населенным пунктом.

Военнослужащие Алейской мотострелковой бригады в ходе операции уничтожили значительное количество техники ВСУ, включая броневики и беспилотники типа «Баба-яга». Украинская армия понесла серьезные потери при попытке удержать позиции, несмотря на хорошо организованную оборону и укрепленные позиции.

Российским бойцам удалось преодолеть ожесточенное сопротивление. Они заняли выгодные позиции, используя дроны и артиллерию для поддержки своих атак.