Режим ЧС ввели в Бурятии из-за лесных пожаров

Агентство лесного хозяйства Республики Бурятия официально объявило о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня, связанного с лесными пожарами, начиная со вторника.
«Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории лесов республики с 13 мая введён режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт», — следует из сообщения.
В Усть-Ишимском районе Омской области от 04.05.2024 года введен режим ЧС. Режим введен из-за подтопления дороги, ведущей из райцентра в Фокино.
Позднее аграрный сектор Воронежской области понес значительные финансовые потери в результате аномальных заморозков, зафиксированных 27−29 апреля и 3 мая 2025 года. Уточняется, что пока пострадали свыше 30 тыс. гектаров посевов.