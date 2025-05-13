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Режим ЧС ввели в Бурятии из-за лесных пожаров

В Бурятии введен режим ЧС из-за лесных пожаров с 13 мая.

Источник: Комсомольская правда

Агентство лесного хозяйства Республики Бурятия официально объявило о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня, связанного с лесными пожарами, начиная со вторника.

«Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории лесов республики с 13 мая введён режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт», — следует из сообщения.

В Усть-Ишимском районе Омской области от 04.05.2024 года введен режим ЧС. Режим введен из-за подтопления дороги, ведущей из райцентра в Фокино.

Позднее аграрный сектор Воронежской области понес значительные финансовые потери в результате аномальных заморозков, зафиксированных 27−29 апреля и 3 мая 2025 года. Уточняется, что пока пострадали свыше 30 тыс. гектаров посевов.