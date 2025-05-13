В центре Новосибирска из-за повреждения линии электропередачи наступил блэкаут

Энергетики продолжают ремонт поврежденного участка, сталкиваясь с неблагоприятными погодными условиями и плотной инженерной инфраструктурой в центре города. Работы планируется завершить к 12:00 по местному времени. Для обеспечения электроснабжения образовательных учреждений и других объектов направлены два генератора.