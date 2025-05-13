Пика забора вошла в сердце: раскрыты детали страшной гибели девушки в Перми

Тело Вожаковой было обнаружено в ночь с 10 на 11 мая на улице у заведения. Оно недолго находилось на заборе, так как у этого бара большая текучка — то в туалет выходят, то покурить. В СМИ распространялась различная информация о том, как все произошло. Была версия, что ее могли увезти из бара трое мужчин, которые якобы приставали к ней, однако, по словам источника, это не соответствует действительности. Он отметил, что мужчины действительно подходили к девушкам, чтобы познакомиться. Они обменялись несколькими фразами и разошлись, а после неизвестные уехали в другое заведение.