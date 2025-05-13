Пика забора вошла в сердце: раскрыты детали страшной гибели девушки в Перми

В Перми в микрорайоне Закамск возле бара «Пиво. Мясо» было обнаружено тело 18-летней Надежды Вожаковой, которое висело на кольях металлического забора. В Сети и СМИ распространялись разные версии произошедшего, однако источник aif.ru рассказал, как именно произошла трагедия и что было до нее.
Что произошло до трагедии.
Две подруги, одной из которых была Вожакова, пошли в бар «Пиво. Мясо» в ночь на 11 мая. В заведении ее знакомая ушла в туалет, а когда вернулась, девушки уже не было. Она пыталась ее найти — вышла на улицу, осмотрелась, но Вожаковой нигде не было. Тогда она уехала домой, рассказал aif.ru источник из силовых структур.
Тело Вожаковой было обнаружено в ночь с 10 на 11 мая на улице у заведения. Оно недолго находилось на заборе, так как у этого бара большая текучка — то в туалет выходят, то покурить. В СМИ распространялась различная информация о том, как все произошло. Была версия, что ее могли увезти из бара трое мужчин, которые якобы приставали к ней, однако, по словам источника, это не соответствует действительности. Он отметил, что мужчины действительно подходили к девушкам, чтобы познакомиться. Они обменялись несколькими фразами и разошлись, а после неизвестные уехали в другое заведение.
«Погибшую никто не выводил из бара, не преследовал. Также еще не подтвердилась информация, что хозяин заведения якобы сказал подруге, что ее сейчас привезут. Момент со стулом, по которому она якобы забралась на забор, не подтвердился», — добавил собеседник издания.
По его словам, 18-летняя Вожакова в ту ночь была в сильном алкогольном опьянении. Скорее всего, она была дезориентирована в пространстве.
«Она находилась в большой степени алкогольного опьянения», — подчеркнул он в разговоре с aif.ru.
В заведении «Пиво. Мясо», возле которого был обнаружен труп 18-летней девушки, в беседе с aif.ru отреагировали на данный инцидент.
«Мы ничего не можем комментировать», — заявили в кафе на просьбу рассказать о деталях произошедшего.
Как погибла 18-летняя девушка.
Источник aif.ru в силовых структурах пояснил, что Вожакова ушла за бар в лес, возможно, справить нужду с одной стороны, где нет забора, а вернулась к заведению уже с другой, где как раз стоит ограждение. Собеседник отметил, что поскольку девушка была пьяна, она не догадалась просто обойти его, поэтому решила перелезть. Она залезла на забор и хотела спрыгнуть немного левее, так как справа ей мешала водосточная труба.
«Видимо, в момент прыжка ее повело, так как она была пьяная, поэтому и насадилась на штырь», — сказал он.
В результате штырь вошел в спину в районе лопатки. Источник уточнил aif.ru, что у погибшей девушки были повреждены селезенка, сердце и легкое.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). При этом они уверены на 99 процентов, что это был несчастный случай, заявил собеседник aif.ru. Он пояснил, что сейчас необходимо проверить все обстоятельства произошедшего, поэтому и было возбуждено дело именно по этой статье.
«Но на самом деле эта история на 99 процентов — несчастный случай. Пока есть небольшие затруднения с воссозданием картины, как все именно произошло», — сообщил собеседник издания.
Парень погибшей требует тщательного расследования.
Молодой человек 18-летней девушки Алексей Гурьев заявил, что не верит в смерть возлюбленной из-за несчастного случая. Он отметил, что девушка была «домашней», а не склонной гулять по разным «дешевым кабакам». Парень просит продолжить расследование и найти виновных в гибели Вожаковой.
«Я уверен, что здесь что-то не так», — подчеркнул молодой человек.
Сейчас Гурьев проходит срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ. Ему осталось служить всего 1,5 месяца. Стало известно, что после возвращения из армии он собирался жениться на девушке.