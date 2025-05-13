Грушко назвал три страны, которые жаждут вечного конфликта на Украине

Франция, Германия, Великобритания и Польша выступили с совместным призывом к России согласиться на 30-дневное прекращение огня на условиях Киева, что должно создать условия для переговоров о мире. В заявлении, опубликованном правительством Великобритании, говорится о планах наращивания давления на Россию до тех пор, пока она не примет эту инициативу.