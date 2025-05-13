Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка выпала из окна в Иркутске

Школьница шагнула из окна в Иркутске.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 12 мая в иркутском ЖК «Изумруд» в Свердловском районе из окна многоэтажки выпала девочка.

Как пишут в соцсетях, подростки часто проводят время, сидя на балконах этого дома.

По неподтвержденной информации, погибшая девочка — ученица девятого класса школы № 80.

В пресс-службе МВД Иркутской области корреспонденту АиФ-Иркутск информацию о гибели школьницы подтвердили.

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств произошедшего. Установлено, что смерть подростка не связана с криминалом.