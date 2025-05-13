Девочка выпала из окна в Иркутске

Вечером 12 мая в иркутском ЖК «Изумруд» в Свердловском районе из окна многоэтажки выпала девочка.
Как пишут в соцсетях, подростки часто проводят время, сидя на балконах этого дома.
По неподтвержденной информации, погибшая девочка — ученица девятого класса школы № 80.
В пресс-службе МВД Иркутской области корреспонденту АиФ-Иркутск информацию о гибели школьницы подтвердили.
Следственный комитет проводит проверку обстоятельств произошедшего. Установлено, что смерть подростка не связана с криминалом.