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В Магнитогорске полиция ищет самокатчиков, которые сбили двух 4-летних мальчиков

В Магнитогорске следователи проводят проверку после ДТП с самокатами, в которых пострадали маленькие дети.

Источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске в майские праздники электросамокатчики сбили двух маленьких детей.

В обоих случаях жертвами стали четырехлетние мальчики, гулявшие с мамами.

Одного мальчика электросамокатчик сбил на тротуаре на улице Труда. Второй ребенок попал под колеса на тротуаре на проспекте Карла Маркса.

Дети получили травмы, им понадобилась помощь врачей. Оба самокатчика уехали с места происшествия.

Как рассказали в ГАИ Магнитогорска, нарушителей сейчас разыскивают.

Информация о ДТП успела уже дойти до главы российского Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он велел подчиненным провести проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.