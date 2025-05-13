В Магнитогорске полиция ищет самокатчиков, которые сбили двух 4-летних мальчиков

В Магнитогорске в майские праздники электросамокатчики сбили двух маленьких детей.
В обоих случаях жертвами стали четырехлетние мальчики, гулявшие с мамами.
Одного мальчика электросамокатчик сбил на тротуаре на улице Труда. Второй ребенок попал под колеса на тротуаре на проспекте Карла Маркса.
Дети получили травмы, им понадобилась помощь врачей. Оба самокатчика уехали с места происшествия.
Как рассказали в ГАИ Магнитогорска, нарушителей сейчас разыскивают.
Информация о ДТП успела уже дойти до главы российского Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он велел подчиненным провести проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.