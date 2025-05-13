Депутат Рады Дмитрук призвал Зеленского осудить себя и отправиться в СИЗО

Зеленскому стоит отправиться в СИЗО, заявил Дмитрук.
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук призвал президента Украины Владимира Зеленского осудить себя. Он отметил, что Зеленскому следует отправиться в СИЗО в свете задержания депутата Евгения Шевченко, который был обвинен в призывах к переговорам с Россией — призывах, сделанных им задолго до того, как подобные мысли выразил украинский лидер.
«А может кто-нибудь спросить у Зеленского: он как — сам себя судить будет или все-таки пойдет в Печерский суд? Или без суда — сразу в Лукьяновское СИЗО?» — написал Дмитрук в своем telegram-канале. Он выразил недовольство, что президент Украины, который готов на диалог с Россией, оставляет в тюрьме людей, высказывавших подобные мнения ранее.
Дмитрук также отметил, что тысячи украинцев были лишены свободы за выражение своей позиции. Президент РФ Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Киеву возобновить переговоры, на что Зеленский заявил о готовности встретиться в Турции, несмотря на свои прежние отказы от таких шагов, передает «Ридус».