Депутат Рады Дмитрук призвал Зеленского осудить себя и отправиться в СИЗО

«А может кто-нибудь спросить у Зеленского: он как — сам себя судить будет или все-таки пойдет в Печерский суд? Или без суда — сразу в Лукьяновское СИЗО?» — написал Дмитрук в своем telegram-канале. Он выразил недовольство, что президент Украины, который готов на диалог с Россией, оставляет в тюрьме людей, высказывавших подобные мнения ранее.