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Авиакатастрофа под Новосибирском 13 мая 1949 года унесла жизни 25 человек

13 мая 1949 года под Новосибирском разбился пассажирский самолёт Ил-12 авиакомпании «Аэрофлот», жертвами трагедии стали 25 человек.

Воздушное судно, выпущенное всего за два месяца до катастрофы, налетало лишь 51 час.

Самолёт следовал по маршруту Москва — Красноярск с промежуточной посадкой в Омске. Как установило расследование, диспетчер в Омске не сообщил экипажу о надвигающейся грозе. В сложных метеоусловиях Ил-12 вошёл в грозовое облако, потерял управление и врезался в земляную насыпь.

Комиссия пришла к выводу, что крушение произошло из-за попадания в грозовую зону, где, вероятно, молния вывела из строя часть оборудования. Также в ходе расследования было отмечено, что командир экипажа, находясь в состоянии паники и дезориентации, не смог справиться с управлением. Катастрофе способствовали недостатки в работе метеослужб, отсутствие своевременного предупреждения о грозе и некачественная радиосвязь.

Позднее бортовой номер разбившегося Ил-12 (СССР-Л1791) был присвоен другому самолёту — Ил-14, который отслужил свой срок без происшествий и был списан по выработке ресурса.