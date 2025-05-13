Авиакатастрофа под Новосибирском 13 мая 1949 года унесла жизни 25 человек

Комиссия пришла к выводу, что крушение произошло из-за попадания в грозовую зону, где, вероятно, молния вывела из строя часть оборудования. Также в ходе расследования было отмечено, что командир экипажа, находясь в состоянии паники и дезориентации, не смог справиться с управлением. Катастрофе способствовали недостатки в работе метеослужб, отсутствие своевременного предупреждения о грозе и некачественная радиосвязь.