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Жительница Башкирии похитила деньги 8-летнего подопечного

Жительница Бижбулякского района ответила в суде за присвоение и растрату денег подопечного.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в ноябре 2019 года женщина взяла под опеку 8-летнего ребенка, который ежемесячно получал социальное пособие. С февраля по ноябрь 2024 года она сняла с банковского счета подопечного 150 тысяч рублей и приобрела своей дочери в качестве подарка на свадьбу дорогостоящий мобильный телефон.

Подсудимая признала вину и возместила причиненный ущерб в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей. Также по инициативе гособвинителя суд вынес в адрес местной администрации частное определение в связи с установлением обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в деятельности сектора опеки и попечительства.