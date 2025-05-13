Жительница Башкирии похитила деньги 8-летнего подопечного

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в ноябре 2019 года женщина взяла под опеку 8-летнего ребенка, который ежемесячно получал социальное пособие. С февраля по ноябрь 2024 года она сняла с банковского счета подопечного 150 тысяч рублей и приобрела своей дочери в качестве подарка на свадьбу дорогостоящий мобильный телефон.