Самарская компания выиграла тендер по поддельным документам

Самарская транспортная прокуратура выявила нарушение закона при проведении конкурса на обслуживание вокзалов РЖД.
Проверкой установлено, что одна из компаний-участниц предоставила ложные данные о квалификации своего персонала, чтобы выиграть тендер.
Конкурс признан недействительным решением прокурора. Материалы переданы следователям Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.
Там возбудили уголовное дело против организаторов мошенничества по статье о подделке и использовании фальшивых документов.
Транспортная прокуратура продолжает контролировать ход расследования.
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