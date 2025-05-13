Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарская компания выиграла тендер по поддельным документам

Самарская транспортная прокуратура выявила нарушение закона при проведении конкурса на обслуживание вокзалов РЖД.

Самарская транспортная прокуратура выявила нарушение закона при проведении конкурса на обслуживание вокзалов РЖД.

Проверкой установлено, что одна из компаний-участниц предоставила ложные данные о квалификации своего персонала, чтобы выиграть тендер.

Конкурс признан недействительным решением прокурора. Материалы переданы следователям Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Там возбудили уголовное дело против организаторов мошенничества по статье о подделке и использовании фальшивых документов.

Транспортная прокуратура продолжает контролировать ход расследования.

Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!