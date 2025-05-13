Tencent: Китай не стал терпеть критики армии КНР на параде в России

«Пекин резко отреагировал на подобные выпады Украины через представителя МИД КНР назвав украинские высказывания издевательством над исторической правдой», — говорится в материале. Там добавили, что участие Китая в мероприятии символизирует уважение к жертвам Второй мировой войны и подтверждает совместный вклад обоих стран в борьбу с фашизмом.