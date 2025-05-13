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19-летнего пермяка подозревают в нападении на женщину и инвалида-колясочника

Уголовные дела по признакам нескольких преступлений возбуждены в Свердловском районе Перми, в отделе полиции № 7.

Источник: РИА "Новости"

Уголовные дела по признакам нескольких преступлений возбуждены в Свердловском районе Перми, в отделе полиции № 7. Фигурант — молодой, но уже судимый местный житель, место происшествия — коммунальная квартира.

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленник пробрался в комнату в коммуналке, которая была не заперта. Как оказалось, хозяйка спала. Незваный гость прибрал два мобильника, но тут женщина проснулась. Мужчина начал размахивать молотком и требовать деньги, но получил отказ.

В общем коридоре молодой человек наткнулся на инвалида-колясочника, который ничего не смог ему противопоставить и вынужден был отдать телефон.

Подозреваемый в трех преступлениях задержан, мера пресечения — арест. Расследование уголовных дел продолжается.