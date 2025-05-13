19-летнего пермяка подозревают в нападении на женщину и инвалида-колясочника

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленник пробрался в комнату в коммуналке, которая была не заперта. Как оказалось, хозяйка спала. Незваный гость прибрал два мобильника, но тут женщина проснулась. Мужчина начал размахивать молотком и требовать деньги, но получил отказ.