В Шымкенте водитель без прав устроил дрифт по встречке

Как выяснилось позже, водителю ранее уже было вынесено решение о лишении водительских прав, что лишь усугубило его проступок. Более того, его автомобиль оказался незаконно переоборудован. Транспортное средство было отправлено на штрафную стоянку, а в отношении водителя составлены материалы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.