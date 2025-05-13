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В Шымкенте водитель без прав устроил дрифт по встречке

В Шымкенте в рамках мероприятия «Безопасная дорога» полицейские продолжили борьбу с нарушителями ПДД. В этот раз внимание стражей порядка привлек водитель, который грубо нарушил правила дорожного движения, создавая угрозу для безопасности на дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Инцидент произошел, когда сотрудники центра оперативного управления департамента полиции Шымкента зафиксировали на одном из перекрестков автомобилиста, который, игнорируя дорожные знаки, проехал на запрещающий сигнал светофора и выехал на встречную полосу. Маневрируя в условиях плотного движения, он спровоцировал опасную ситуацию, но сотрудники полиции оперативно отреагировали и задержали нарушителя.

Как выяснилось позже, водителю ранее уже было вынесено решение о лишении водительских прав, что лишь усугубило его проступок. Более того, его автомобиль оказался незаконно переоборудован. Транспортное средство было отправлено на штрафную стоянку, а в отношении водителя составлены материалы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.

На данный момент нарушитель находится под стражей, и его действия продолжают расследовать правоохранительные органы.