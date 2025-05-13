Руководителю погибшей под лавиной на Колыме тургруппы предъявили обвинение

СКР по Магаданской области предъявил обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) руководителю туристической группы, попавшей в конце марта под снежную лавину на перевале Дядя Ваня, говорится в сообщении ведомства. Тогда погибли четверо туристов из Москвы, еще один пострадал.