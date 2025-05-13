Руководителю погибшей под лавиной на Колыме тургруппы предъявили обвинение

По версии следствия, 27 марта 2025 года из-за неправильно выбранной руководителем тургруппы тактики преодоления перевала Дядя Ваня было спровоцировано нарушение целостности снежно-ледового наста, за чем последовал сход лавины. Под снегом задохнулись три девушки 1999, 2001 и 2005 годов рождения и мужчина 1979 года.
Следователи допросили потерпевших, свидетелей и специалистов. Назначен комплекс судебных экспертиз. В то же время ведомство просит откликнуться туристов, проходивших маршрутом через перевал Дядя Ваня незадолго до схода лавины.