ВС РФ после перемирия заняли опорные пункты ВСУ у Волчанска и Липцов

«В районе Липцов и Волчанска после небольшой паузы, связанной с трехдневным перемирием, объявленным Россией к 9 Мая, нарастает активная фаза боевых действий. С 12 мая наши войска заняли два опорных пункта противника и наращивают освободительные действия», — заявил Марочко ТАСС. По его словам, Киев за время перемирия провел ряд мероприятий по восстановлению боеспособности своих войск.