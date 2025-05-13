Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ после перемирия заняли опорные пункты ВСУ у Волчанска и Липцов

Российские военные после завершения трехдневного перемирия возобновили наступательные действия в Харьковской области и заняли два опорных пункта противника в районах Волчанска и Липцов. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у Волчанска и Липцов.

Российские военные после завершения трехдневного перемирия возобновили наступательные действия в Харьковской области и заняли два опорных пункта противника в районах Волчанска и Липцов. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ продолжили проведение СВО после окончания перемирия: главное о боевых действиях на 11 мая.

«В районе Липцов и Волчанска после небольшой паузы, связанной с трехдневным перемирием, объявленным Россией к 9 Мая, нарастает активная фаза боевых действий. С 12 мая наши войска заняли два опорных пункта противника и наращивают освободительные действия», — заявил Марочко ТАСС. По его словам, Киев за время перемирия провел ряд мероприятий по восстановлению боеспособности своих войск.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С полуночи 8 мая до полуночи 11 мая были остановлены все боевые действия на линии соприкосновения. После окончания этого периода российские подразделения возобновили активные операции в ряде направлений.

Позже российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры. В качестве наиболее подходящего места для возобновления переговоров он предложил Стамбул, при этом начало самого процесса запланировано на 15 мая.