В Курской области БПЛА обнаружены украинские боевики с фашистскими свастиками

«При выполнении заявки от муниципалитета группой разминирования сводного отряда был обнаружен ударный беспилотник, на котором была нанесена фашистская свастика. Он был весь в свастиках. Боевую часть данного ударного беспилотника мы уничтожили. Попытались сохранить сам корпус, для того чтобы в дальнейшем продемонстрировать и показать, как на Украине “нет фашизма”, как говорят», — рассказал «Пилат». Его слова передает РИА «Новости».