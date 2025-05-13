Суд продлил лечение историку Москвину, делавшему из мертвых детей кукол

Историк находится в психбольнице уже более 13 лет.
Ленинский суд Нижнего Новгорода продлил срок пребывания историка Анатолия Москвина в психиатрической клинике до 7 ноября. Это решение удовлетворило ходатайство врачей, сообщает пресс-служба суда.
«На заседании суда было принято решение продлить срок нахождения в психиатрической больнице до 7 ноября», — информирует пресс-служба. Решение о принудительной терапии было принято в 2011 году, когда экспертиза признала его невменяемым.
Историк, создававший кукол из останков детей, находится на лечении уже более 13 лет после обнаружения в его квартире 24 мумифицированных тел. Москвин был задержан по статье о надругательстве над телами умерших, но избежал тюремного срока из-за психического состояния.