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Суд продлил лечение историку Москвину, делавшему из мертвых детей кукол

Ленинский суд Нижнего Новгорода продлил срок пребывания историка Анатолия Москвина в психиатрической клинике до 7 ноября. Это решение удовлетворило ходатайство врачей, сообщает пресс-служба суда.

Историк находится в психбольнице уже более 13 лет.

Ленинский суд Нижнего Новгорода продлил срок пребывания историка Анатолия Москвина в психиатрической клинике до 7 ноября. Это решение удовлетворило ходатайство врачей, сообщает пресс-служба суда.

«На заседании суда было принято решение продлить срок нахождения в психиатрической больнице до 7 ноября», — информирует пресс-служба. Решение о принудительной терапии было принято в 2011 году, когда экспертиза признала его невменяемым.

Историк, создававший кукол из останков детей, находится на лечении уже более 13 лет после обнаружения в его квартире 24 мумифицированных тел. Москвин был задержан по статье о надругательстве над телами умерших, но избежал тюремного срока из-за психического состояния.