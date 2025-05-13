В Курахово нашли крупный тайник украинских диверсантов

Из схрона изъяты два пулемета, 20 гранатометов, 300 автоматических гранатометных выстрелов, четыре противотанковые мины, 36 минометных снарядов и более 30 гранат, все произведены в странах НАТО. Оружие передано для исследования в Минобороны России, контрразведка продолжает свою работу по обнаружению оружия и боеприпасов.