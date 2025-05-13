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В Курахово нашли крупный тайник украинских диверсантов

В Курахово ДНР обнаружен крупный тайник украинских диверсантов, содержащий иностранное вооружение. Об этом рассказали в региональном УФСБ.

Оружие передано на исследование в Минобороны России.

В Курахово ДНР обнаружен крупный тайник украинских диверсантов, содержащий иностранное вооружение. Об этом рассказали в региональном УФСБ.

«В Курахово обнаружен схрон с иностранным вооружением», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что запасы предназначались для использования в майские праздники.

Из схрона изъяты два пулемета, 20 гранатометов, 300 автоматических гранатометных выстрелов, четыре противотанковые мины, 36 минометных снарядов и более 30 гранат, все произведены в странах НАТО. Оружие передано для исследования в Минобороны России, контрразведка продолжает свою работу по обнаружению оружия и боеприпасов.