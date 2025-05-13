BI: в НАТО планируют изменить военную доктрину из-за превосходства РФ

«Западные союзники Украины все чаще рассматривают конфликт как лабораторию современной войны, которая дает множество уроков. Военные эксперты сообщили, что действия России на Украине показывают, что господство НАТО в воздухе ставится под сомнение», — отмечается в публикации Business Insider. По мнению аналитиков, нынешнее положение военной доктрины Североатлантического альянса крайне уязвимо — она устарела и требует срочного обновления в новых условиях.