Минобороны показало кадры освобожденной Котляровки

«В посёлке практически не осталось зданий, но противник превратил его в укреплённый район с развитой системой обороны, множеством блиндажей и огневых точек, скрытых в лесопосадках. Штурмовым подразделениям пришлось действовать в условиях ожесточённого сопротивления хорошо подготовленного противника», — рассказали в Минобороны.