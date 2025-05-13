Минобороны показало кадры освобожденной Котляровки

Украинские военные превратили освобождённую Котляровку в Донецкой Народной Республике в укреплённый район с хорошо организованной системой обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также ведомство опубликовало видеокадры, на которых запечатлён освобождённый военнослужащими группировки «Центр» населённый пункт на красноармейском направлении.
«В посёлке практически не осталось зданий, но противник превратил его в укреплённый район с развитой системой обороны, множеством блиндажей и огневых точек, скрытых в лесопосадках. Штурмовым подразделениям пришлось действовать в условиях ожесточённого сопротивления хорошо подготовленного противника», — рассказали в Минобороны.
По информации ведомства, военнослужащие небольшими группами преодолели открытый участок местности с мощным противотанковым рвом и закрепились в лесопосадке, постепенно вытесняя противника из его укрытий. Украинские военные продолжали массированные обстрелы из ствольной артиллерии, применяли кассетные боеприпасы и использовали дроны для атак.
Ранее сообщалось, что освобождение Котляровки позволяет российским военным взять под огневой контроль район села Новопавловка Днепропетровской области, которое является одним из основных логистических узлов ВСУ.