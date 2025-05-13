В Минфине РФ пригрозили США в случае сокрушительных санкций

Кику также прокомментировал законопроект сенаторов США о введении жестких санкций, который, по его словам, может негативно повлиять на глобальное сотрудничество, однако вопрос о поддержке этого решения в Конгрессе остается открытым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что угрозы санкций не пугают Москву, передает «Ридус». Страна уже готовит меры для смягчения последствий этих ограничений.