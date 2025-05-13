В Иркутской области произошло почти 1,6 тысячи пожаров с начала 2025 года

С начала 2025 года в регионе произошло 1594 пожара, которые привели к трагическим последствиям — 60 человек погибли, 78 получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС Иркутской области, большинство пожаров происходит в жилом секторе, где сосредоточено 58% всех случаев.