Бойцы Нацгвардии эвакуировали жильцов из горящего многоэтажного дома в Кызылорде

Во время патрулирования, войсковой наряд заметил густой черный дым, исходящий из окон одного из многоквартирных домов на улице Абулхаир хана. Под руководством лейтенанта Жасурбека Абдуллаева военнослужащие присоединились к пожарным и сотрудникам скорой помощи, начав эвакуацию жителей.
В общей сложности было эвакуировано десять человек, среди которых был один ребенок.
Густой дым полностью заполнил здание, делая невозможным проникновение внутрь без специального оборудования. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям выводили жильцов из дома и передавали их нам. Мы сопроводили людей в безопасное место к медицинским работникам.
Военнослужащие оставались на месте до полной ликвидации пожара и устранения угрозы для жизни и здоровья людей.