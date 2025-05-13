Бойцы Нацгвардии эвакуировали жильцов из горящего многоэтажного дома в Кызылорде

Во время патрулирования, войсковой наряд заметил густой черный дым, исходящий из окон одного из многоквартирных домов на улице Абулхаир хана. Под руководством лейтенанта Жасурбека Абдуллаева военнослужащие присоединились к пожарным и сотрудникам скорой помощи, начав эвакуацию жителей.