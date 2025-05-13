В Китае назвали условие долгосрочного завершения украинского конфликта

«Китай выступает за видение целостной, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности на глобальном уровне, сохраняя приверженность этому видению, а также считает важным серьезно отнестись к обоснованной обеспокоенности всех стран в области безопасности, устранить коренные причины кризиса на Украине», — говорится в редакционной статье издания. В материале подчеркивается, что урегулирование кризиса не должно превращаться в инструмент для получения односторонних выгод: «Урегулирование кризиса не должно превратиться в процесс эксплуатации одними сторонами других в своих узких интересах. В противном случае достигнутый мир будет не только недолговечным, но и станет стартовой площадкой для нового кризиса в будущем».