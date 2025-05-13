Группу скотокрадов задержали в Алматинской области

Поводом для начала расследования стало заявление местного жителя о пропаже крупного рогатого скота с пастбища, расположенного в восьми километрах от села Береке. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 2,4 млн тенге. Полицейские, зарегистрировав уголовное дело, начали досудебное расследование, передает пресс-служба регионального департамента полиции.
В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий недалеко от села Береке полицейскими остановлена автомашина Volkswagen Jetta. В салоне автомобиля находились двое мужчин, при осмотре транспортного средства обнаружены и изъяты две туши мяса коров, гладкоствольное ружье, топор и кухонные ножи. Позже стражи порядка задержали еще одного участника преступной группы. Все трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.
В настоящее время доказана причастность группы к совершению более чем десяти скотокрадств. Проводится проверка возможной их причастности к другим аналогичным преступлениям на территории региона.
Департамент полиции Алматинской области призывает владельцев сельхозживотных соблюдать меры предосторожности:
- не оставлять скот без присмотра;
- отдавать скот в места организованного выпаса;
- оснащать помещения для их содержания видеокамерами;
- самих животных оснащать средствами отслеживания перемещения;
- при выявлении подозрительных лиц или транспорта незамедлительно сообщать в полицию.