Группу скотокрадов задержали в Алматинской области

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий недалеко от села Береке полицейскими остановлена автомашина Volkswagen Jetta. В салоне автомобиля находились двое мужчин, при осмотре транспортного средства обнаружены и изъяты две туши мяса коров, гладкоствольное ружье, топор и кухонные ножи. Позже стражи порядка задержали еще одного участника преступной группы. Все трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.