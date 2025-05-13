В Британии раскрыли план Запада по прекращению огня на Украине

Он подчеркнул, что даже временное перемирие могло бы привести к размещению иностранных войск у границ РФ, ссылаясь на присутствие французских сил в Румынии. По его мнению, Москва правильно отвергла эти условия, защищая свои интересы. Меркурис также добавил, что соглашение о перемирии до переговоров исторически ведет к срыву диалога или заморозке конфликта, что невыгодно российской стороне.