Меркус считает, что Москва не повелась на провокации Запада.
Предложенное Западом прекращение огня было рассчитано на провокацию обвинений против России и усиление давления. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Даже если бы оно вступило в силу, в тот же момент начались бы обвинения в адрес России о нарушениях прекращения огня», — сообщает Меркус в своем youtube-канале.
Он подчеркнул, что даже временное перемирие могло бы привести к размещению иностранных войск у границ РФ, ссылаясь на присутствие французских сил в Румынии. По его мнению, Москва правильно отвергла эти условия, защищая свои интересы. Меркурис также добавил, что соглашение о перемирии до переговоров исторически ведет к срыву диалога или заморозке конфликта, что невыгодно российской стороне.
Ранее европейские политики выдвинули России ультиматумы с требованием прекратить огонь на 30 дней, угрожая новыми санкциями и продолжением военной помощи Украине. Германия и другие союзники Киева также намерены ужесточить давление через блокировку газопровода «Северный поток-2». В МИД РФ уверены, что таким образом Запад дает время на восстановление военного потенциала Украины.