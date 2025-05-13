Брюки задом наперед вызвали насмешки в адрес Зеленского на встрече с лидерами ЕС

Зеленский стал объектом насмешек на встрече с лидерами ЕС.
На встрече с лидерами ЕС президент Украины Владимир Зеленский стал объектом насмешек из-за того, что надел брюки задом наперед. Об этом пишет газета Daily Mail.
«Фотография Зеленского стала вирусной после того, как внимательные пользователи социальных сетей заметили, что украинский лидер, судя по всему, надел брюки задом наперед», — говорится в материале газеты. Там добавили, что внешний вид украинского лидера вызвал множество шуток и комментариев.
В Киев ранее прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Политики собрались для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием конфликта на Украине.
Они пришли к соглашению о полном прекращении огня сроком на 30 суток, начиная с 12 мая. Европейские лидеры также отметили, что мониторинг прекращения огня может быть организован с участием США, что должно открыть путь для содержательных переговоров, передает «Ридус». В случае отказа России принять условия прекращения огня, западные страны рассматривают возможность введения более жестких санкций.