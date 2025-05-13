Брюки задом наперед вызвали насмешки в адрес Зеленского на встрече с лидерами ЕС

Они пришли к соглашению о полном прекращении огня сроком на 30 суток, начиная с 12 мая. Европейские лидеры также отметили, что мониторинг прекращения огня может быть организован с участием США, что должно открыть путь для содержательных переговоров, передает «Ридус». В случае отказа России принять условия прекращения огня, западные страны рассматривают возможность введения более жестких санкций.