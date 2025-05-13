Европейцев предупредили о жестком решении Путина о переговорах по Украине

«России не нужны европейцы на переговорах и другие стороны», — заявил Бо в эфире своего youtube-канала. Он добавил, что Москва стремится к честным переговорам. Путин ранее предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий, выразив надежду на возможность настоящего прекращения огня.