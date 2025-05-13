Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейцев предупредили о жестком решении Путина о переговорах по Украине

Предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле ориентировано на прямое взаимодействие с Украиной, без участия европейских стран. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

Путин не желает видеть европейских лидеров на переговорах, заявил Бо.

Предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле ориентировано на прямое взаимодействие с Украиной, без участия европейских стран. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

«России не нужны европейцы на переговорах и другие стороны», — заявил Бо в эфире своего youtube-канала. Он добавил, что Москва стремится к честным переговорам. Путин ранее предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий, выразив надежду на возможность настоящего прекращения огня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил серьезность предложений Путина, подчеркивая стремление к мирному решению конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подтвердил свою готовность к встрече в Турции, передает «Ридус».