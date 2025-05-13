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В Бурятии за сутки ликвидированы лесные пожары на площади в 16,6 тыс. га

Тушение пожаров осложняется сильной ветровой нагрузкой и труднодоступной местностью.

Источник: Аргументы и факты

В Бурятии в течение суток удалось ликвидировать очаги лесных пожаров общей площадью более 16 тыс. га, сообщает Telegram-канал регионального Агентства лесного хозяйства.

«Ликвидировано четыре очага: в Баунтовком и Закаменском районах, на общей площади 16 611 га», — говорится в публикации.

Сообщается о наличии 22 очагов лесных пожаров общей площадью более 52 тыс. га, выявленных на территории Баунтовского и Еравнинского районов. По информации ведомства, эти пожары не представляют опасности для населенных пунктов.

К тушению пожаров задействованы свыше 530 человек и более сотни единиц техники. Отмечается, что ликвидацию возгораний осложняют сильная ветровая нагрузка и труднодоступная местность.

Ранее сообщалось о направлении дополнительных сил для тушения пожаров в Забайкалье.