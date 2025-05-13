Российские военные нанесли массированные удары по военным объектам Украины, что привело к возникновению крупных пожаров в Киеве и Одесской области.
Согласно информации, полученной от источника, среди поражённых целей оказались штаб противовоздушной обороны, завод «Арсенал» и логистические центры Вооружённых сил Украины.
В Киеве пожар на складе оружия вызвал задымление в городе. Кроме того, огонь повредил ресторан «Британия», который, по информации источника, служил штабом для офицеров харьковской противовоздушной обороны.
В Одесской области были уничтожены ангары с горюче-смазочными материалами на площади 200 квадратных метров, а также учебные центры Вооружённых сил Украины в Малодолинском и Александровке.
Ранее российские военные ликвидировали пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг».