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Российские военные нанесли мощные удары по Киеву и Одесской области

ВС РФ нанесли массированные удары по военным объектам Украины.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли массированные удары по военным объектам Украины, что привело к возникновению крупных пожаров в Киеве и Одесской области.

Согласно информации, полученной от источника, среди поражённых целей оказались штаб противовоздушной обороны, завод «Арсенал» и логистические центры Вооружённых сил Украины.

В Киеве пожар на складе оружия вызвал задымление в городе. Кроме того, огонь повредил ресторан «Британия», который, по информации источника, служил штабом для офицеров харьковской противовоздушной обороны.

В Одесской области были уничтожены ангары с горюче-смазочными материалами на площади 200 квадратных метров, а также учебные центры Вооружённых сил Украины в Малодолинском и Александровке.

Ранее российские военные ликвидировали пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг».