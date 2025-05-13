Крупный лесной пожар потушили в Приамурье

В Приамурье удалось потушить крупный пожар на территории лесного фонда недалеко от трассы Благовещенск — Свободный. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и безопасности.
— Возгорание в 164 квартале леса на территории Свободненского лесничества обнаружено 12 мая в 8.00 часов (2.00 мск), тогда же началось тушение, — уточнили там.
Из-за этого автомобилистам населенного пункта Москвитино пришлось проезжать сквозь огненный коридор. Согласно кадрам, которые опубликовали пользователи в социальных сетях, с двух противоположных сторон трассы заметны сотни деревьев в огне.
В тушении пожара участвовали 12 сотрудников экстренных служб, а также два автомобиля. Ближайшие села не пострадали, передает Telegram-канал центра.
Кроме того, ранее в связи с лесными пожарами в Республике Бурятия объявили режим чрезвычайной ситуации. С начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 174 лесных пожара и свыше 90 процентов всех возгораний возникли по причине неосторожного обращения с огнем.