Крупный лесной пожар потушили в Приамурье

Кроме того, ранее в связи с лесными пожарами в Республике Бурятия объявили режим чрезвычайной ситуации. С начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 174 лесных пожара и свыше 90 процентов всех возгораний возникли по причине неосторожного обращения с огнем.