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Президент Венесуэлы осудил Европу за визит в Киев на фоне 80-летия Победы над нацизмом

Визит европейских лидеров в «столицу мирового нацизма» Киев на фоне 80-летия Победы над фашизмом вызывает чувство глубокой печали. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Мадуро напомнил о поддержке киевским режимом нацистских течений.

Визит европейских лидеров в «столицу мирового нацизма» Киев на фоне 80-летия Победы над фашизмом вызывает чувство глубокой печали. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Крайне прискорбно наблюдать, как некоторые лидеры этого коллективного Запада в 2025 году поехали праздновать 80 лет в столицу мирового нацизма», — заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +». Он также напомнил о «поддержке нацистских течений киевским режимом», который уничтожал украинцев и другие народы СССР.

Мадуро упомянул скандал с белым свертком у президента Франции Эммануэля Макрона. Он заявил, что Макрон угрожал России новыми санкциями за невозможность достижения перемирия, несмотря на то что Украина ранее не соблюдала режим прекращения огня.

В Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Они собрались для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.