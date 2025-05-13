Президент Венесуэлы осудил Европу за визит в Киев на фоне 80-летия Победы над нацизмом

«Крайне прискорбно наблюдать, как некоторые лидеры этого коллективного Запада в 2025 году поехали праздновать 80 лет в столицу мирового нацизма», — заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +». Он также напомнил о «поддержке нацистских течений киевским режимом», который уничтожал украинцев и другие народы СССР.