Имам остановил потасовку в мечети Астаны во время молитвы

Несмотря на отсутствие официальных обращений в полицию, после появления видео в Сети были проведены оперативные мероприятия. Личности участников конфликта установлены, один из них — житель Астаны — был доставлен в полицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту угроз, сейчас проводятся следственные действия.