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Задержан экс-глава Астана LRT Талгат Ардан

Талгат Ардан, находившийся в международном розыске, задержан в турецком городе Анталья, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Источник: primeminster.kz

В сентябре 2019 года Генеральной прокуратурой Республики Казахстан в Министерство юстиции Турции был направлен запрос о выдаче объявленного в международный розыск экс-главы ТОО «Астана LRT» гражданина Казахстана Талгата Ардана.

Его местонахождение было установлено в этом году сотрудниками КНБ РК, после чего турецкие правоохранительные органы провели задержание.

Суд города Анталья 9 мая этого года принял решение о депортации Ардана в Казахстан. В настоящее время он находится под стражей.

Казахстанские компетентные органы уже начали необходимые правовые процедуры для его возвращения на родину.

Напомним, Талгат Ардан, экс-глава ТОО «Астана LRT», ранее был заочно осуждён судом Астаны к 9 годам лишения свободы по статьям 189 ч.4 и 361 ч.4 Уголовного кодекса РК за хищение средств и злоупотребление должностными полномочиями.

Он был освобожден от должности председателя правления компании в 2017 году.

В конце 2019 года сообщалось о хищении миллиардов тенге должностными лицами. Пятеро подсудимых находятся в СИЗО с 2019 года. Еще двое обвиняемых — под домашним арестом и подпиской о невыезде. Бывший замакима столицы Канат Султанбеков до сих пор числится в розыске.