Задержан экс-глава Астана LRT Талгат Ардан

В конце 2019 года сообщалось о хищении миллиардов тенге должностными лицами. Пятеро подсудимых находятся в СИЗО с 2019 года. Еще двое обвиняемых — под домашним арестом и подпиской о невыезде. Бывший замакима столицы Канат Султанбеков до сих пор числится в розыске.