Десяткам казахстанцев продали несуществующие билеты во Вьетнам

Виновная предлагала авиабилеты по ценам ниже рыночных, уверяя клиентов, что имеет возможность приобрести их по специальным каналам. Однако вместо настоящих билетов она предоставляла поддельные маршрутные квитанции. Об отсутствии бронирования туристы узнавали уже в аэропорту, непосредственно перед вылетом.