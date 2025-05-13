Десяткам казахстанцев продали несуществующие билеты во Вьетнам

Суд приговорил мошенницу к трем годам шести месяцам лишения свободы. Причиненный материальный ущерб взыскан с осужденной.
Сообщается, что в результате мошеннических действий жительницы столицы более 70 граждан не смогли отправиться на отдых во Вьетнам. По данным, их турпутевки аннулировались, а пострадавшие понесли значительные финансовые потери.
Виновная предлагала авиабилеты по ценам ниже рыночных, уверяя клиентов, что имеет возможность приобрести их по специальным каналам. Однако вместо настоящих билетов она предоставляла поддельные маршрутные квитанции. Об отсутствии бронирования туристы узнавали уже в аэропорту, непосредственно перед вылетом.
Указывается, что среди пострадавших были как взрослые, так и дети. По информации, общий материальный ущерб составил более Т17 млн.