Турецкий политолог Озер раскрыл, кто представит Россию и Украину на переговорах в Турции

Основные обсуждения, по мнению Озера, состоятся между экспертами, хотя это не исключает возможности начала переговоров. Турция может сыграть важную роль в этом процессе благодаря своему опыту и доверию сторон. Президент России ранее выразил готовность к прямым переговорам, а Зеленский выдвинул условия для начала диалога, в частности, прекращение огня со стороны России. Президент США Дональд Трамп призвал Киев принять предложение Путина для определения возможности мирного соглашения.