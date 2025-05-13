Турецкий политолог Озер раскрыл, кто представит Россию и Украину на переговорах в Турции

Турция может сыграть ключевую роль в переговорах, заявил Озер.
Переговоры России и Украины, запланированные на 15 мая в Стамбуле, пройдут на уровне делегаций. Такое предположение высказал турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.
«В Стамбуле начнутся межделегационные обсуждения», — передает слова Озера РИА Новости. Он отметил, что Украина пока не отменила закон, который запрещает мирные переговоры с Россией, поэтому приглашение президента Украины Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину воспринимается как дипломатический шаг.
Основные обсуждения, по мнению Озера, состоятся между экспертами, хотя это не исключает возможности начала переговоров. Турция может сыграть важную роль в этом процессе благодаря своему опыту и доверию сторон. Президент России ранее выразил готовность к прямым переговорам, а Зеленский выдвинул условия для начала диалога, в частности, прекращение огня со стороны России. Президент США Дональд Трамп призвал Киев принять предложение Путина для определения возможности мирного соглашения.